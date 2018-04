Polizeidirektion Landau / Edenkoben. Die Vase Alexanders des ...

Edenkoben. Die Vase Alexanders des Großen

Edenkoben - Eine Blumenvase mit Gebinde wurde in der Nacht zum 19.04.18 in Edenkoben, in der Weinstraße/Klosterstraße, bei einem Fußgänger als vermeintliches Diebesgut sichergestellt. Der Mann behauptete, die Vase von seinem Kumpel, "Alexander dem Großen", bekommen zu haben. Jedoch konnte er keine Adresse von seinem Kumpel benennen. Nach dem tatsächlichen Eigentümer der nicht historischen Vase wird noch gesucht.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Edenkoben, Tel. 06323 9550.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Edenkoben

