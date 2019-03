Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Erneuter Diebstahl aus ...

Edenkoben - Erneuter Diebstahl aus Handtasche

Edenkoben - Erneut griff gestern Abend (05.03.2019) gegen 19 Uhr ein Unbekannter in einem Lebensmitteldiscounter in der Luitpoldstraße in die Handtasche einer 43-jährigen Frau und stahl ihr das Portemonnaie, in welchem sich zwar kein Bargeld, aber neben diversen Papieren auch die Bankkarte befand. Die Polizei appelliert: Halten Sie Ihre Handtaschen und Rucksäcke stets geschlossen und lassen Sie diese nie unbeaufsichtigt. Hinweise zu verdächtige Wahrnehmungen oder zum Täter nimmt die Polizei in Edenkoben unter Tel 06323 9550 entgegen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Michael Baron

Telefon: 06323 955 120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -