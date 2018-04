Polizeidirektion Landau / Edenkoben. Europaletten entwendet

Edenkoben. Europaletten entwendet

Edenkoben - Aus einem Firmengelände in Edenkoben im Industriegebiet In den Seewiesen wurden in der Nacht von Mi., 18.04. auf Do., 19.04., insgesamt 52 Europaletten entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.300 EUR.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Edenkoben

