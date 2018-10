Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Flüchtiger beschädigt ...

Edenkoben - Flüchtiger beschädigt Zapfsäule

Edenkoben - Die Polizei Edenkoben beschäftigt aktuell eine Unfallflucht vom vergangenen Dienstagabend (09.10.2018, 22.17 Uhr), bei dem ein unbekannter Fahrer eines weißen Ford gesucht wird. Der Mann fuhr auf ein Tankstellengelände in der Staatsstraße und wollte sein Fahrzeug betanken. Hierzu steckte er den Schlauch der Zapfsäule in seinen Tank, ging in Richtung Tankautomat, welcher nur zur Nachtzeit aktiv ist und wollte den Tankvorgang beginnen. Da die Bedienung des Tankautomaten misslang, fuhr er los, ohne den Schlauch aus der Tanköffnung zu nehmen. Dabei wurde die komplette Tanksäule erheblich beschädigt. Ein Strafverfahren wegen Unfallflucht wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

