Polizeidirektion Landau / Edenkoben/Freimersheim - Ruhestörungen

Edenkoben/Freimersheim - Ruhestörungen

Edenkoben/Freimersheim - Diverse Ruhestörungen hielten die Polizei in der Nacht Samstag auf Sonntag auf Trab. Bereits am frühen Abend beschwerten sich Personen aus Edenkoben, Sankt Martin und Maikammer über die gut besuchte Veranstaltung "Rock am Friedensdenkmal". Die Veranstalter hatten jedoch eine Genehmigung der Verbandsgemeinde bis 00:00Uhr, so dass hier die Polizei nicht einschreiten musste. Die Veranstaltung selbst verlief friedlich und führte zu keinen weiteren Polizeieinsätzen. In der Luitpoldstraße in Edenkoben wurde sich über zu laute Musik aus einer Wohnung beschwert, im Schulhof der Edenkobener Grundschule fand eine zu laute Party statt und am Freimersheimer Rathaus wurde sich über laut musikhörende Personen beschwert. In allen Fällen konnte die Ruhe wieder hergestellt werden.

