Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben - Geschwindigkeitsüberwachung

Edenkoben - Am Vormittag des 10.01.2018 wurde von 07:50 bis 08:15 Uhr die Geschwindigkeit des ortsauswärts fahrenden Verkehrs in der Edenkobener Weinstraße überwacht. Dort sind 30km/h erlaubt. Bei 21 gemessenen Fahrzeugen wurden 6 beanstandet. Die Spitzenreiterin fuhr mit 45km/h. Am Nachmittag desselben Tages, im Zeitraum von 15:25 bis 15:35 Uhr, wurden die erlaubten Tempo 30 in der Edenkobener Bahnhofstraße überwacht. Von 9 gemessenen Fahrzeugen mussten 2 beanstandet werden. Der schnellste wurde mit 53km/h gemessen. Eine weitere Geschwindigkeitsmessung in Höhe der Schulen in der Edenkobener Weinstraße am 12.01.2018 erbrachte, im Zeitraum von 08:10 bis 08:30, 3 Verstöße bei 12 gemessenen Fahrzeugen. Die Spitzenreiterin wurde mit 57km/h, bei erlaubten 30km/h, gemessen. Sie muss ein Bußgeld von 80,-EUR bezahlen und bekommt einen Punkt in Flensburg.

