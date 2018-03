Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Hakenkreuzschmiererei

Edenkoben - Hakenkreuzschmiererei

Edenkoben - Durch die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben wurde am Donnerstag, den 22.03.18, eine Sachbeschädigung beanzeigt. Unbekannte Täter haben in derzeit noch unbekanntem Tatzeitraum auf einen Verteilerkasten in der Gartenstraße mit schwarzer Farbe ein Hakenkreuz aufgemalt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

