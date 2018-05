Polizeidirektion Landau / Edenkoben, K30 - Körperverletzung

Edenkoben, K30 - Körperverletzung

Edenkoben - Am 25.05.2018, gegen 14:50 Uhr wanderte ein 54jähriger gemeinsam mit seinen beiden erwachsenen Kindern von der Schutzhütte unterhalb der Kropsburg nach Rhodt unter Rietburg. Der 54jährige lief in der Dreiergruppe neben seinen Kindern am Fahrbahnrand, wobei er außen direkt an der Fahrbahn ging. Hier kam ihnen ein Motorradfahrer entgegen, der auf Grund des Gegenverkehrs seine Fahrt verlangsamen musste. Der Motorradfahrer gestikulierte wild mit einer Hand und forderte mit diesen Gesten, dass der 54jährige beiseite gehen solle. Der 54jährige realisierte dies und war gerade im Begriff zur Seite zu gehen, als der Motorradfahrer, nachdem die Fahrbahn wieder frei war, sein Motorrad beschleunigte und im Vorbeifahren nach dem 54jährigen trat und diesen am rechten Oberschenkel traf. Der 54jährige ging zu Boden und klagt seitdem über Schmerzen im Oberschenkel. Der Motorradfahrer flüchtete von der Örtlichkeit.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

