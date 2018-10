Polizeidirektion Landau / Edenkoben. Kind beim Kastaniensuchen ...

Edenkoben. Kind beim Kastaniensuchen schwer gestürzt

Edenkoben - Polizei und Notarzt wurden am Sonntag gegen 16:40h zeitgleich wegen eines 8-jährigen Kindes alarmiert. Beim Kastaniensuchen im Wald rund um die Villa Ludwigshöhe sei das Mädchen rückwärts gelaufen und habe nach oben in die Bäume geschaut, als es dann stürzte und mit dem Hinterkopf auf einen Baumstumpf aufschlug. Der Aufprall war so schwer, dass das 8 Jahre alte Mädchen aus dem Raum Speyer bewusstlos wurde und kurzzeitig sogar die Atmung aussetzte. Bei Eintreffen der Rettungsdienste und Polizei war das Kind wieder ansprechbar und wurde mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum nach Mannheim geflogen. Bei dem Mädchen wurde glücklicherweise nur eine leichte Gehirnerschütterung diagnostiziert und heute geht es ihr schon wieder viel besser.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben David Vogel

Telefon: 06323 955 140 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -