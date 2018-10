Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Körperverletzung im ...

Edenkoben - Körperverletzung im Bereich der Rietburgbahn

Edenkoben - Am 13.10.2018 gegen 18:30 Uhr fuhren 5 Personen mit der Sesselbahn Rietburgbahn in Edenkoben in Richtung Tal. Während der Fahrt benahm sich die Personengruppe ungebührlich. Unter anderem standen sie mehrfach auf und brachten die Sesselbahn zum Schwingen. Nach Ende der Fahrt wurde die Personengruppe durch den Betreiber der Sesselbahn auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Durch den Betreiber der Sesselbahn und einem weiteren Fahrgast wurde verdeutlicht, dass es durch dieses Fehlverhalten während der Fahrt zu einem Unglücksfall mit gravierenden Folgen kommen kann. Es entwickelte sich ein Streitgespräch mit anschließender Rangelei zwischen der Personengruppe, dem Sesselbahnbetreiber und dem weiteren Fahrgast. Im Rahmen dieser Rangelei sollen 4 der 5 Personen den Sesselbahnbetreiber sowie den Fahrgast getreten und geschlagen haben. Hierdurch entstand bei einem Geschädigten eine leichte Verletzung im Gesichtsbereich und bei dem anderen Geschädigten Schürfwunden an den Armen sowie eine Prellung am Rücken. Im Anschluss entfernte sich die Personengruppe. Diese konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Laut den beiden Geschädigten sollen die Personen alkoholisiert gewesen sein. Hinweise zu der Personengruppe oder dem Geschehensablauf sind erbeten und können bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de mitgeteilt werden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Mike Bourdy, PHK

Telefon: 06323 955 0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -