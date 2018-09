Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Kontrollen anlässlich ...

Edenkoben - Kontrollen anlässlich des bundesweiten Aktionstages "sicher.mobil.leben"

Edenkoben - Auch die Polizei Edenkoben hat sich an der heutigen bundesweiten Kontrollaktion mit dem Fokus "Ablenkung" beteiligt. Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Ablenkung - insbesondere das Nutzen von Handy - sind in den letzten Jahren bundesweit kontinuierlich angestiegen. Mit 50 km/h unterwegs und eine Sekunde abgelenkt, bedeutet ein "Blindflug" von 14 Metern. In diesem Zusammenhang muss den Verkehrsteilnehmern ein großes Lob ausgesprochen werden, denn zum Kontrollzeitpunkt zwischen 9 Uhr und 14 Uhr konnte keiner der 36 kontrollierten Kraftfahrzeugführer mit dem Handy oder anderweitigen Ablenkungen erwischt werden. Allerdings mussten fünf Mängelberichte ausgestellt werden, weil Warndreieck, Verbandskasten und teilweise die technische Ausrüstung nicht ordnungsgemäß waren. 18 Verkehrsteilnehmer mussten gebührenpflichtig verwarnt werden, weil sie die vorgeschriebene Schrittgeschwindigkeit in der Rhodter Straße in Edenkoben nicht einhielten. Die Verkehrskontrollen,insbesondere im Hinblick auf Ablenkung, werden zukünftig fortgesetzt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Michael Baron

Telefon: 06323 955 120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -