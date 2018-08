Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Ladendiebstahl

Edenkoben - Ladendiebstahl

Edenkoben - Eine 53-jährige Neustädterin handelte sich eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls ein, weil sie am vergangenen Montag (20.08.2018, 11 Uhr) in einem Drogeriemarkt in der Staatsstraße eine Creme sowie ein Raumduftspray im Gesamtwert von 10.- Euro einsteckte und den Markt verließ. Ein Angestellter beobachtete das ganze Vorgehen. Die Frau gab an, sie hätte lediglich ihr Portemonnaie im Auto vergessen und wollte anschließend zurück in den Markt kommen, um die Toilettenartikel zu bezahlen.

