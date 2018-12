Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Lautstarke ...

Edenkoben - Lautstarke Streitigkeiten in der Poststraße

Edenkoben - Am Freitag, 30.11.2018 gegen 23:36 Uhr gerieten zwei Männer in der Poststraße in Streit. Die lautstarke Auseinandersetzung endete damit, dass einer der Männer dem anderen mit der Faust gegen die Brust schlug. Anschließend entfernte sich dieser Mann von der Örtlichkeit. Bei Eintreffen der Streife befand sich lediglich der Geschädigte vor Ort. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

