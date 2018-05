Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Sachbeschädigung an Pkw

Edenkoben - Sachbeschädigung an Pkw

Edenkoben - Am 12.05.2018, gegen 02:15Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Bahnhofstraße in Edenkoben. Dort soll ein Täter aus einer Personengruppe heraus den Außenspiegel eines fahrenden Pkw mit einer Bierflasche beschädigt haben. Bekleidet sei der Täter mit rotem Shirt und schwarzer Jacke gewesen. Im Nahbereich konnte eine solche Person nicht mehr festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Dirk Wecke, PHK Telefon: 06323 955 113 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -