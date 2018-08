Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Unfallflucht

Edenkoben - Unfallflucht

Edenkoben - Bei kleineren Sachschäden reicht es aus, einen Zettel an der Windschutzscheibe zu hinterlassen? Das denkt irrtümlicherweise fast jeder Autofahrer. Das hatte sich auch eine 52-jährige Fahrzeugführerin am vergangenen Dienstag (21.08.2018, zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr) gedacht, als sie auf dem Paul-Gillet-Parkplatz gegen ein geparkten PKW stieß, einen Zettel mit Name und Handy-Nummer hinterließ und anschließend weiterfuhr. Jetzt hat sie sich eine Strafanzeige wegen Unfallflucht eingehandelt. Die Polizei rät: "Wer merkt, dass etwas passiert ist, muss sicherstellen, dass der Geschädigte benachrichtigt wird. Auch bei einem Parkrempler! Noch einfacher: Die Polizei verständigen, die den Schaden aufnimmt und anschließend den Halter verständigt."

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Michael Baron

Telefon: 06323 955 120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -