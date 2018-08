Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Unfallflucht

Edenkoben - Unfallflucht

Edenkoben - Beim Ein- oder Ausparken wurde bereits am vergangenen Montag (20.08.2018, 17 Uhr bis 18 Uhr) auf dem SBK-Parkplatz in der Luitpoldstraße ein Opel beschädigt. Der oder die Unfallverursacher(in) verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

