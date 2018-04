Polizeidirektion Landau / Edenkoben. Unfallflucht auf AllaHopp

Edenkoben. Unfallflucht auf AllaHopp

Edenkoben - Am Mo., 23.04.18, etwa zw. 15:45h und 16:08h wurde auf dem Parkplatz des Alla Hopp Spielplatzes in Edk. ein parkender PKW an der Fahrertür unfallbeschädigt. Der Verantwortliche Fahrer kümmerte sich nicht weiter um den 2.000EUR hohen entstandenen Sachschaden und fuhr einfach davon.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei in Edenkoben, Tel. 06323 9550 zu melden.

Pressemeldung der Polizeiinspektion Edenkoben

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Sachbereich Einsatz / Verkehr

David Vogel

Telefon: 06323 955-140 piedenkoben@polizei.rlp.de

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.