Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Unter Alkoholeinfluss

Edenkoben - Unter Alkoholeinfluss

Edenkoben - Gestern Abend (04.11.2018, 20.40 Uhr) wurde in der Weinstraße ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Kreis DÜW kontrolliert. Sehr schnell stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alko-Test ergab 0,6 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500.- Euro sowie ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Michael Baron

Telefon: 06323 955 120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -