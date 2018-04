Polizeidirektion Landau / Edenkoben. Verfolgungsfahrt wegen ...

Edenkoben. Verfolgungsfahrt wegen Drogenkonsum

Edenkoben - Am 23.04.18, etwa gegen 13:25h, sollte auf dem Parkplatz Friedensdenkmal ein PKW Opel durch eine Polizeistreife kontrolliert werden. Der Opel-Fahrer beschleunigte plötzlich und fuhr mit überhöhtem Tempo in Richtung Edenkoben davon. Ein Radfahrer musste deswegen anhalten und sich gegen einen Gartenzaun drücken, um nicht von dem Opel angefahren zu werden. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte die Polizei den Opel jedoch stellen, wobei die drei Insassen noch versuchten fußläufig zu flüchten. Alle Personen konnten nach kurzer Zeit gefasst werden. Der 19 jährige Fahrer aus dem Raum SÜW räumte seine waghalsige Flucht ein - als Grund gab er an Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

Zeugen des Vorfalles oder weitere durch den Opel-Fahrer gefährdete Personen sollen sich bitte bei der Polizei in Edenkoben melden, Tel. 06323 9550

Pressemeldung der Polizeiinspektion Edenkoben

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Sachbereich Einsatz / Verkehr

David Vogel

Telefon: 06323 955-140 piedenkoben@polizei.rlp.de

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.