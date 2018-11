Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Verstoß gegen das ...

Edenkoben - Verstoß gegen das Waffengesetz

Edenkoben - Im Fußraum eines PKW stellte die Streife am Sonntagmittag (04.11.2018, 12.30 Uhr) in der Staatsstraße bei einem 24-jährigen Autofahrer aus dem Kreis GER zwei verbotene Gegenstände fest. Bei einem der Gegenstände handelt es sich um einen Baseballschläger mit integrierter Taschenlampe, den der Fahrer nach seinen Angaben zufolge lediglich als Leuchtmittel benutzt. Bei dem zweiten verbotenen Gegenstand handelt es sich um einen ca. 30 cm langen, 2,5 cm dicken Kabelstrang, der mittels einer angebrachten Handschlaufe als Schlagstock eingesetzt werden kann. Gegen den 24-Jährigen, der die beiden Gegenstände angeblich auf einer Baustelle gefunden haben will, wurde ein Strafverfahren nach dem Waffengesetz eingeleitet. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

