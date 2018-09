Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Versuchter Raub

Edenkoben - Versuchter Raub

Edenkoben - Am Samstag, gegen 23.45 Uhr, ging die 25-jährige Geschädigte vom Bahnhof Edenkoben in Richtung Weinstraße. In der Luitpoldstraße wurden ihr unvermittelt von zwei männlichen Personen von hinten die Beine weggetreten. Sie stürzte hierdurch zu Boden und erlitt Schmerzen im Gesicht und Schulter. Die beiden männlichen Personen versuchten ihr die mitgeführte Bauchtasche zu entreißen, was jedoch misslang. Hiernach ließen die Täter von der Geschädigten ab und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Täter seien zuvor bereits in Neustadt am Hauptbahnhof und in der Regionalbahn nach Landau aufgefallen, da diese stark alkoholisiert waren und lautstark andere Personen anpöbelten. Die Täter wurden wie folgt beschrieben: 1. Person: männlich, 25-35 Jahre, dunkle Basecap (umgedrehte Trageweise), blau-kariertes Kurzarmhemd, blaue Jeans, kräftige Statur, ca. 180 cm, 2.Person: männlich, ca. 25-30 Jahre, ca. 170 cm, grüne Jacke, blaue Jeans, dunkle Basecap (umgedrehte Trageweise).

Zeugen, die Hinweise auf die Personen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323-9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

