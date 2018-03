Polizeidirektion Landau / Edenkoben: Von Hund angesprungen und ...

Edenkoben: Von Hund angesprungen und gestürzt

Edenkoben - Bereits am 08.03.2018, gegen 14:30 Uhr, kam im Bereich des Waldparkplatzes am Friedensdenkmal eine 23- Jährige zu Fall, nachdem sie von einem Mischlingshund angesprungen wurde. Die 23- Jährige zog sich hierbei vermutlich eine Handgelenksfraktur zu. Die Polizei bittet daher den Hundehalter, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

