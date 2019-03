Polizeidirektion Landau / Edenkoben - Wem gehört das Fahrrad?

Edenkoben - Wem gehört das Fahrrad?

Edenkoben - In der Schanzstraße in Edenkoben konnte bereits am 22.03.2019 ein Fahrrad aufgefunden werden, welches unverschlossen auf dem Gehweg an eine Hauswand angelehnt war. Nach Angaben des Anzeigenerstatters stand das Fahrrad schon mehrere Tage an der besagten Örtlichkeit. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Jugendfahrrad (Mountainbike) der Marke Torrek. Da in der Nachbarschaft das Fahrrad gänzlich unbekannt war, wurde dieses zur Eigentumssicherung in amtliche Verwahrung genommen. Es wird davon ausgegangen, dass das Fahrrad zuvor entwendet wurde. Der Eigentümer des Fahrrades oder sonstige Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben in Verbindung zu setzen.

