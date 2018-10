Polizeidirektion Landau / Edesheim - Mit 0,9 Promille erwischt

Edesheim - Mit 0,9 Promille erwischt

Edesheim - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Lediglich eine Weinschorle will der 57-jährige PKW-Fahrer aus dem Raum Bad Bergzabern getrunken haben. Ein entsprechender Alco-Test ergab einen Wert von 0,9 Promille. Die Fahrt war für den Mann damit beendet. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der 57-jährige Mann muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkten in Flensburg und einem einmonatigem Fahrverbot rechnen.

