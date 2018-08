Polizeidirektion Landau / Edesheim - Motorradunfall

Edesheim - Motorradunfall

Edesheim - Verletzungen am Rücken zog sich gestern (27.08.2018, 11.16 Uhr) ein 54-jähriger Motorradfahrer in der Ludwigstraße zu. Vermutlich infolge eines Bremsfehlers blockierte sein Vorderrad, mit der Folge, dass er stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

