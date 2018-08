Polizeidirektion Landau / Edesheim - Pkw-Brand auf der BAB 65

Edesheim - Pkw-Brand auf der BAB 65

Edesheim - Am 15.08.2018, gegen 20:45 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand auf der A65 kurz nach der Raststätte Pfälzer Weinstraße West gemeldet. Vor Ort hatte sich bereits ein mehrere 100m langer Rückstau gebildet. Ein Pkw VW Tiguan stand auf dem Standstreifen in Vollbrand, auch Gestrüpp im Seitenstreifen fing bereits an zu brennen. Laut dem 38jährigen Fahrzeugführer aus Pirmasens hatte er während der Fahrt Rauch aus seinem Auspuff bemerkt und war auf den Standstreifen gefahren. Er öffnete die Motorhaube und stellte fest, dass aus dieser Flammen schlugen. Er versuchte mit einem anderen Verkehrsteilnehmer den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang. Der Pkw brannte nahezu komplett aus. Die FFW Edenkoben, Venningen und Edesheim löschten den Brand und sicherten die Brandstelle ab. Ein Abschleppdienst wurde verständigt und kümmerte sich um die Bergung des Wracks. Die Autobahnmeisterei Kandel wurde ebenfalls verständigt und gab nach Reinigung durch Abschleppdienst und Feuerwehr die Fahrbahn gegen 22:10 Uhr wieder frei. Zwischenzeitlich war die Fahrbahn komplett, später halbseitig gesperrt gewesen. Der 38jährige wurde nicht verletzt, der Zeitwert seines Fahrzeugs dürfte ca. 20.000,-EUR betragen haben. Loben muss man in diesem Fall die Verkehrsteilnehmer. Sie hatten eine vorbildliche Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge gebildet.

