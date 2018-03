Polizeidirektion Landau / Edesheim: PKW gestreift und geflüchtet

Edesheim: PKW gestreift und geflüchtet

Edesheim - In der Zeit zwischen dem 10.03.2018, 20:00 Uhr und dem 11.03.2018, 08:00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Citroen in der Hochgasse und flüchtete anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 1000,-EUR zu kümmern.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen (ausschließlich von Pressevertretern) bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben Stellvertretender Leiter Polizeiinspektion Jörg Friedrich

Telefon: 06323-955-120 piedenkoben@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -