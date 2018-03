Polizeidirektion Landau / Edesheim - Schulwegüberwachung

Edesheim - Schulwegüberwachung

Edesheim - Am Freitag, den 23.03.18, in der Zeit von 7.30 Uhr und 08.20 Uhr, wurde in der Ruprechtstraße in Edesheim vor der dortigen Grundschule eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei 29 gemessenen Fahrzeugen waren 12 Fahrzeugführer zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 km/h wurde der "Spitzenreiter" mit 49 km/h gemessen.

