Polizeidirektion Landau / Edesheim - Verkehrsunfall mit ...

Edesheim - Verkehrsunfall mit verletztem Mofa-Fahrer

Edenkoben - Ein 53-jähriger Mofafahrer aus dem Bereich der VG Edenkoben wurde bei einem Verkehrsunfall am 04.10.2018, gegen 19 Uhr, verletzt. Ein 36-jähriger Auslieferungsfahrer und der 53-jährige Mann befuhren die L 507 von Edesheim in Richtung Kleinfischlingen. In Höhe der Autobahnbrücke überholte der Lieferwagen den Mofafahrer, welcher in diesem Moment aufgrund einer Ablenkung eine Lenkbewegung nach links machte und mit dem Außenspiegel des Überholers kollidierte. Hierdurch kam der Mofafahrer zu Fall, verlor seinen Helm und verletzte sich nicht unerheblich an Kopf und Oberkörper. Da bei dem Mofafahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt wurde, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.

