Polizeidirektion Landau / Edesheim - Zwei Unfallfluchten auf ...

Edesheim - Zwei Unfallfluchten auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße West

Edesheim - Bereits am vergangenen Wochenende (Unfallzeitraum vom 24.08.2018, 18.30 Uhr bis 26.08.2018, 18 Uhr) beschädigte auf der Rastanlage "Pfälzer Weinstraße West" ein bislang unbekannter Brummifahrer vermutlich beim Vorbeifahren eine Zapfsäule der dortigen Tankanlage. Anschließend machte er sich aus dem Staub, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Gestern Morgen (27.08.2018, 06.52 Uhr) fuhr ein LKW-Fahrer an die Überdachung der Tankanlage und flüchtete. Anhand der Videoüberwachung konnte über das Kennzeichen der Fahrzeughalter ausfindig gemacht werden. In beiden Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

