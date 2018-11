Polizeidirektion Landau / Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Landau - Am Donnerstag, 29.11.2018 um 09:15 Uhr, wurde ein Einbrecher beim Einsteigen in ein Einfamilienhaus in der Bürgerstraße auf frischer Tat ertappt.

Nachdem er durch ein Kellerfenster in das Anwesen eingedrungen war, wurde er durch anwesende Malerarbeiter entdeckt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Den 51-jährigen Tatverdächtigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen versuchtem Tageswohnungseinbruch.

