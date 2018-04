Polizeidirektion Landau / Einbruch in Autohandel - Diebstahl ...

Einbruch in Autohandel - Diebstahl von 16 Kompletträdern

Germersheim - In der Nacht zum Samstag brachen bislang unbekannte Täter in einen Autohandel in der Mainzer Straße ein. Von einem dort stehenden Pkw wurden alle vier Räder abmontiert und entwendet. Aus einem anschließend aufgebrochenen Container wurden noch 12 weitere Kompletträder gestohlen.

