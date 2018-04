Polizeidirektion Landau / Einbruch in Fahrradgeschäft

Einbruch in Fahrradgeschäft

Herxheim - In der Nacht zum 12.04.2018 brachen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Unteren Hauptstraße in Herxheim ein und entwendeten dort hochwertige Fahrräder im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zum Abtransport der Räder dürfte ein größeres Fahrzeug verwendet worden sein, welches vermutlich in der Nähe des Geschäfts abgestellt war. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, sollen sich mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen: 06341-2870 oder kilandau@polizei.rlp.de.

