Polizeidirektion Landau / Einbruchversuch

Einbruchversuch

Herxheim bei Landau/Pfalz - 05.10.2018, 21:00 Uhr Drei Personen wurden von einem Spaziergänger beobachtet, wie sie sich (vermutlich einen Einbruch zu begehen) an einem Rollladen eines Anwesens im Sebastiansring in Herxheim bei Landau zu schaffen machten. Auf Ansprache wurde mit osteuropäischem Akzent geantwortet, dass alles in Ordnung sei und die drei Personen verschwanden sogleich in der Dunkelheit in Ortsrandlage. Zu einer Beschädigung kam es nicht. Die Fahndung verlief ergebnislos. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass sie mit 1,65m recht klein und dunkel bekleidet gewesen seien. Alle drei hätten dunkle Kapuzen aufgehabt. Hinweise bitte an die Polizei Landau unter 06341/287-0.

