Polizeidirektion Landau / Erfolgreiche Vermisstensuche

Erfolgreiche Vermisstensuche

Wörth am Rhein - Am Montag, d. 09.04.2018 wurde der Polizei gegen 12:50 Uhr mitgeteilt, dass ein 85-Jähriger Wörther aus seiner Wohnung verschwunden sei und zu befürchten war, dass er diese bereits in den frühen Morgenstunden verlassen hatte. Da der Mann u.a. auf Medikamente angewiesen ist und davon ausgegangen werden musste, dass er diese im Verlaufe der Nacht nicht eingenommen hatte, wurden unmittelbar intensive Suchmaßnahmen eingeleitet, an denen sich neben zahlreichen Streifen auch ein Personenspürhund beteiligte. In Anbetracht der einsetzenden Dunkelheit wurde am Abend zudem ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, durch dessen Besatzung der Vermisste mittels Wärmebildkamera schließlich in einem Waldstück nördlich des Badeparks in Wörth fernab jeden Waldweges gegen 00:10 Uhr in hilfloser Lage ausfindig gemacht werden konnte. Aufgrund einer leichten Unterkühlung wurde er im Anschluss zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus verbracht.

