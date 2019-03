Polizeidirektion Landau / Eschbach, L509, 22.3.2019, 03.45 Uhr ...

Eschbach, L509, 22.3.2019, 03.45 Uhr Verkehrsunfall mit LKW; Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eschbach - Ein 43-jähriger Lkw-Fahrer hielt seinen Lkw auf dem unbefestigten Bankette der L509 am 22.3.19, gegen 03.45 Uhr kurz an. Der Lkw versank im aufgeweichten Boden, so dass der Lkw herausgezogen werden musste. Die Bankette und Fahrbahn wurden hierbei beschädigt. Bei der Kontrolle der Fahrerlaubnis durch die verständigte Polizei wurde festgestellt, dass der Lkw-Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und der Lkw abgeschleppt.

