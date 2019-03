Polizeidirektion Landau / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Burrweiler - Verdächtig verhielt sich am Samstagmittag gegen 15:45 Uhr ein 82 Jahre alter Mann aus dem Raum Landau in Burrweiler, der laut Zeugenmitteilungen mehrfach stolperte, danach in sein Auto einstieg und wegfuhr. Da das Kennzeichen bekannt war, wurde die Halteradresse ermittelt und der ältere Herr zu Hause aufgesucht. Der Mann war nüchtern - eine Fahrerlaubnis besaß er jedoch nicht.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

