Polizeidirektion Landau / Fahrradcomputer von E-Bike entwendet

Fahrradcomputer von E-Bike entwendet

Edesheim - Am 22.09.2018, in der Zeit zwischen 18:30 Uhr - 20 Uhr befanden sich zwei Touristen aus Schleswig-Holstein in der Weinstube Hubert Wolf und stellten dort zwei rote E-Bikes ab. In diesem Zeitraum wurde durch einen unbekannten Täter ein Fahrradcomputer der Marke Bosch entwendet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

