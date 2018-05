Polizeidirektion Landau / Fahrzeug erleidet Wasserschaden

Fahrzeug erleidet "Wasserschaden"

Impflingen - Durch einen besorgten Verkehrsteilnehmer wurde am Donnerstagnachmittag ein Fahrzeug gemeldet, welches offensichtlich mit einem Achsbruch unterwegs sei. Das Fahrzeug konnte in Impflingen kontrolliert werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Wocheneinkauf des aus Mannheim stammenden Fahrzeugführers großzügig ausgefallen war. Dieser transportierte im Kofferraum zirka 600l Trinkwasser in sog. Six-Packs und war damit völlig überladen. Nachdem Teile der Ladung bei einem Anwohner zwischengelagert wurden, verbesserte sich auch sichtlich der vermeintliche "Achsbruch".

