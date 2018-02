Polizeidirektion Landau / Fahrzeugteile von BMW abmontiert

Fahrzeugteile von BMW abmontiert

Lustadt - Im Zeitraum 20.02.18, 17.00 Uhr bis 21.02.18, 15.30 Uhr kletterten unbekannte Täter über den Zaun eines Autohändlers in Lustadt. Dort montierten sie von einem BMW den rechten Außenspiegel ab. Selbiges wurde mit dem linken Außenspiegel versucht, was jedoch misslang. Das Fahrzeug wurde hierbei beschädigt. Außerdem wurde das BMW-Emblem von der Motorhaube entwendet. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

