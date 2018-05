Polizeidirektion Landau / Festeinnahmen entwendet

Festeinnahmen entwendet

Wörth am Rhein - Am Dienstag, dem 29.05.2018, um 20.30 Uhr, stellte ein Mitglied eines Wörther Vereins fest, dass der angekettete Würfeltresor mit den Einnahmen vom Maimarkt aus einem offen zugänglichen Raum der Festhalle entwendet wurde. Unbekannte hatten im Zeitraum von 20.05 Uhr bis 20.30 Uhr die Kette durchschnitten, mit der der Tresor an der Wand befestigt war und ihn mitgenommen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest, ein konkreter Tatverdacht liegt derzeit nicht vor.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2 76744 Wörth am Rhein Telefon 07271 9221-0 Telefax 07271 9221-23 piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.