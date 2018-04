Polizeidirektion Landau / Fluchtfahrzeug bekannt - ...

Fluchtfahrzeug bekannt - Geschädigter wird noch gesucht

Landau - 23. April 2018, 19.50 Uhr Am Montagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Unfall. Er war hinter einem roten BMW vom Nordring in Richtung Westring hergefahren. Der Fahrer des BMW sei ihm durch unsichere Fahrweise aufgefallen und habe in der abknickenden Vorfahrt in Höhe des Alten Messplatzes die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der BMW sei dann seitlich gegen ein im Westring geparktes Auto gestoßen. Der unfallverursachende Fahrer sei weitergefahren. Das unfallverursachende Fahrzeug konnte dann später abgeschlossen in der Waffenstraße aufgefunden werden. Die gesamte Beifahrerseite war beschädigt. Der verantwortliche Fahrer war nicht mehr vor Ort. Auch das im Westring geparkte Fahrzeug war nicht mehr da. Der Unfallzeuge konnte ebenfalls keine Hinweise über Farbe und Automarke des beschädigten Fahrzeuges geben. Die Polizei sucht nun den geschädigten Autobesitzer, der zur Unfallzeit zwischen 20 und 21 Uhr im Bereich der abknickenden Vorfahrt geparkt hatte und anschließend nach Hause fuhr ohne den Eigenschaden bemerkt zu haben. Die Polizei ist unter der Telefonnummer 06341- 2870 erreichbar.

