Polizeidirektion Landau / Freimersheim - Unter Drogeneinfluss

Freimersheim - Unter Drogeneinfluss

Freimersheim - Stark gerötete Augen, verzögerte Pupillenreaktionen und zittrige Hände deuteten bei einem 22-jährigen Autofahrer am Sonntagabend (04.11.2018, 19.25 Uhr) in der Altdorfer Straße im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf den Konsum von Betäubungsmittel hin. Aus seiner Sicht hätte er am Abend ausgiebig gefeiert. Ein Schnelltest bestätigte den Konsum von Amphetamine. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Führerschein und Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Eine Blutprobe wurde angeordnet.

