Polizeidirektion Landau / Fundhund, Wörth-Dorschberg, ...

Fundhund, Wörth-Dorschberg, 03.10.2018, 13:15 Uhr

Wörth - Am 03.10.2018 gegen 13:15 Uhr wurde ein junger Welpe an der A65, zwischen Dorschberg und Langenberg (K15) aufgefunden. Es handelt sich vermutlich um einen jungen Australian Sheperd, lilafarbenes Brustgeschirr der Marke "Nobby". Rückfragen bitte an die Polizei Wörth unter 07271/92210.

