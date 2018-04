Polizeidirektion Landau / Fußgängerin auf Zebrastreifen ...

Fußgängerin auf Zebrastreifen gefährdet - Zeuge gesucht

Landau - 23. April 2018, 12.04 Uhr Am Montagmittag wurde eine 55-jährige Fußgängerin beim Überqueren der Weißenburger Straße von einer stadteinwärts fahrenden Hyundai-Fahrerin gefährdet. Die Fußgängerin hatte bereits die Hälfte des Zebrastreifens zwischen Sparkasse und Vinzentiuskrankenhaus zurückgelegt, als das Auto aus Richtung Ebenberg angefahren kam. Ohne auf die Fußgängerin zu achten und zu bremsen ist die Autofahrerin, eine ältere Frau, weitergefahren. Die Fußgängerin musste einen Satz nach hinten machen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie blieb unverletzt, erlitt aber nach eigenen Angaben einen Schock. Der Vorfall wurde von einer weiteren Fußgängerin, die auf der Seite des Krankenhauses stand, wahrgenommen. Sie rief noch der querenden Fußgängerin zu ..." bleiben Sie stehen". Das Kennzeichen des Autos ist bekannt, so dass die Polizei Ermittlungen hinsichtlich der Straßenverkehrsgefährdung aufnehmen konnte. Die unbekannte Zeugin wird gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06341- 2870 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.