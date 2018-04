Polizeidirektion Landau / Geburtstagsparty artet aus

Geburtstagsparty artet aus

Offenbach an der Queich: 28. April 2018, 00:42-03:01 Uhr - In der Nacht von Freitag auf Samstag fand eine Party an der Grillhütte in Offenbach an der Queich statt. Im Verlauf dieser Party erschienen circa 30 Personen, die nicht eingeladen waren. Die Stimmung heizte sich diesbezüglich auf und es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Jugendlichen. Die Polizei musste mehrfach die Veranstaltungsörtlichkeit anfahren. Da sich abschließend die Gäste nicht beruhigten und weitere Auseinandersetzungen zu befürchten waren, wurde die Party durch die eingesetzten Polizeibeamten beendet. Hierbei beleidigte einer der Gäste die Polizisten mehrfach als "Ihr Wichser". Des Weiteren wurden von 4 alkoholisierten Personen die Fahrzeugschlüssel und Führerscheine einbehalten um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern. Auf der Rückfahrt vom Einsatz wurde in der Ortsmitte von Offenbachdurch festgestellt, dass derzeit unbekannte Personen Verkehrsschilder umgeschmissen hatten. Es steht zu vermuten, dass die unbekannten Täter sich aus der Gruppe der Veranstaltungsteilnehmer rekrutierten. Wegen der Beleidigung der Polizeibeamten und der Körperverletzungsdelikte wird gegen die Beteiligten im Alter von 18-20 Jahren Strafanzeige erstattet.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.