Polizeidirektion Landau / Geldbeuteldiebstahl

Geldbeuteldiebstahl

Germersheim - Am Freitag, gegen 17:30 Uhr wurde einer 66-jährigen Frau beim Einkaufen im Kaufland der Geldbeutel entwendet. Dieser befand sich in ihrer Handtasche, welche sie während ihrem Einkauf in ihrem Einkaufswagen mitführte. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben werden gebeten, sich per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 07274/958-0 an die Polizeiinspektion Germersheim zu wenden.

