Polizeidirektion Landau / Gemeinsame Presseerklärung der ...

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Polizeiinspektion Germersheim

Rülzheim - Rülzheim: Zwei Tatverdächtige nach Einbruch festgenommen

Nach einem Einbruch in einen Reifenhandel, am Dienstagmorgen gegen 4.50 Uhr, konnten zwei Tatverdächtige durch die Polizei festgenommen werden.

Die beiden 23 und 25 jährigen Männer überstiegen ersten Ermittlungen zufolge den Zaun des Geländes in der Rheinzaberner Straße und hebelten eine Hintertür am Gewerbebetrieb auf. Aus den Geschäftsräumen wurden unter anderem Waren und Computer im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet. Die beiden Männer konnten durch die Polizei in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen und das Diebesgut sichergestellt werden.

Da der 23-Jährige bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getreten ist und nicht über einen festen Wohnsitz verfügt wurde er dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau vorgeführt.

Dieser hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft angeordnet.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim Michaela Mack Telefon: 07274/958-120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.