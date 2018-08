Polizeidirektion Landau / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizei Landau - Bäckereieinbrecher ohne Führerschein nach Verkehrskontrolle gefasst

Landau - Am 24. August 2018 gegen 3 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Landau in der Landauer Innenstadt einen 44-jährigen PKW-Fahrer aus dem Saarland. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Die Polizeibeamten fanden im Kofferraum des Fahrzeuges einen Tresor.

Eine halbe Stunde nach der Verkehrskontrolle wurde ein Einbruch in eine Bäckerei in der Königsstraße in Landau gemeldet.

Der Tresor konnte dieser Bäckerei zugeordnet werden, so dass der dringende Verdacht bestand, dass der 44-Jährige diesen aus der Bäckerei gestohlen hatte.

Der Mann wurde daher vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau durch Beamte der Kriminalinspektion Landau dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

