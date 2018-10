Polizeidirektion Landau / Gemeinsame Pressemitteilung der ...

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau - Festnahme eines weiteren falschen Polizeibeamten

Landau - Wie bereits am 03.07.2018 berichtet, wurden am 02.07.2018 zwei tatverdächtige "Falsche Polizeibeamte" unter Federführung der Kriminalinspektion Landau in Edenkoben festgenommen. Nach umfangreichen Folgeermittlungen durch das Betrugskommissariat der Kriminalinspektion Landau wurde nun am 23.10.2018 gegen 16:00 Uhr ein weiterer Tatverdächtiger im Stadtbereich Hagen in Nordrhein-Westfalen durch Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Landau festgenommen.

Hierbei handelt es sich um einen 21-Jährigen, der in Hagen wohnt. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Landau heute Morgen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landau vorgeführt. Der Beschuldigte kam in Untersuchungshaft. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich bei dem Festgenommenen offensichtlich um ein weiteres, ranghöheres Mitglied einer Bande, die auch vom Ausland aus agiert.

Den Pressebericht vom 03.07.2018 finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/3987674

